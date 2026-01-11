Netanyahu'nun özel kalem müdürü gözaltında: Gizli belgeleri sızdırma suçlaması…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman ‘gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılması’na ilişkin soruşturmayı engellediği iddiasıyla gözaltına alındı.

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, ‘Lahav 433 birimi’nce sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Braverman, Netanyahu’nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olarak biliniyor. Soruşturmada daha önce tutuklanan Netanyahu’nun eski sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifadeye çağrıldı. 24 Aralık’ta KAN’a konuşan Feldstein, Braverman’ın, kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini öne sürmüştü. Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024’te Gazze Şeridi’ndeki rehine takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild’e sızdırma girişiminde bulundu. Feldstein, gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas’ı güçlendirdiğini savunmuştu.