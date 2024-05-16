Netanyahu: Refah’tan yarım milyon insan tahliye edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam yaptığı açıklamada Refah’tan yarım milyon sivilin tahliye edildiğini belirtti.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:40
Netanyahu: Refah’tan yarım milyon insan tahliye edildi
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Netanyahu, ‘Hamas’ın mağlup edilmesinin’ temel hedef olduğunu, bu gerçekleştikten sonra Gazze’de İsrail’i tehdit eden tek unsurun kalmayacağını ifade etti.

Binyamin Netanyahu Refah’tan yarım milyon sivili tahliye etmenin endişelenilen herhangi bir felaketi doğurmayacağını belirterek, “Güçlerimiz Gazze Şeridi'nin her yerinde, Cebaliye, Zeytun ve Refah'ta savaşıyor. Sivil halk tahliye edilirken ve onların insani ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğümüzü yerine getirirken bile bunu yapıyoruz. Son çabalarımız meyvelerini veriyor. Şu an itibariyle Refah'ta yarım milyona yakın insan çatışma bölgelerinden tahliye edildi. Bahsedilen insani felaket gerçekleşmedi, gerçekleşmeyecek” dedi.

Netanyahu ayrıca, Hamas’ın Gazze’den çekilmediği sürece askeri bir zaferden başka alternatif olmadığını ifade etti. Açıklamasında, “Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak kontrol etmediği netleşene kadar, hiç kimse can korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini üstlenmeye hazır olmayacak. Dolayısıyla 'ertesi gün'le ilgili tüm konuşmalar, Hamas olduğu gibi kaldığı sürece içerikten yoksun sözler olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“BM’NİN FİLİSTİN KARARINA KARŞIYIZ”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etmişti. İsrail Hükümeti kararı kabul etmemiş, Dışişleri Bakanı Yısrael Katz durumu ‘siyasi bir tiyatro’ olarak nitelendirmişti.

Netanyahu karar ile ilgili olarak, “Bugün Hükümet, geçen hafta BM'nin Filistin devletinin tanınmasını ilerletme kararına karşı olduğunu açıkladı. Hem Gazze'de hem de Yahudiye ve Samiriye'de Filistinlilerin yüzde 80'inin desteklediği 7 Ekim'deki korkunç katliamı ödüllendirmeyeceğiz. Bize şiddetle saldırabilecekleri bir terörist devlet kurmalarına izin vermeyeceğiz.

Ne BM Genel Kurulu ne de başka bir kurum, hiç kimse bizim, İsrail'in temel meşru müdafaa hakkımızı kullanmasını engelleyemez. Vatanımızı savunmak için başımız dik hep birlikte duracağız” dedi.


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