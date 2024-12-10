Netanyahu ‘talimatı verdim’ dedi: ‘İlişki kurmak istiyoruz’

Yayınlanma: 10.12.2024 - 21:01

Güncelleme: 10.12.2024 - 21:01

Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Suriye hakkındaki açıklamalarının yer aldığı görüntülü mesajı paylaştı.

Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin olmadığını" iddia etti.

Ordusunun Suriye'de düzenlediği saldırıları "İsrail'in güvenliği için" yaptıklarını ileri süren Netanyahu, bu doğrultuda Suriye'deki askeri tesislere bombalanmasını talimatı verdiğini söyledi.

Suriye’de yönetimi deviren gruplarla ilişki kurmak istediklerini de dile getiren Netanyahu, "Ancak İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verirse veya İran silahlarının ya da herhangi başka bir silahın Hizbullah'a devredilmesine izin verirse veya bize saldırırlarsa, sert bir karşılık vereceğiz ve ağır bedel ödeteceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Suriye’de yönetimin cihatçı gruplarca devralınmasından bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.