Netanyahu'dan çok sert açıklama: Vereceğimiz yanıt Orta Doğu’yu değiştirecek

Yayınlanma: 09.10.2023 - 19:52

Güncelleme: 09.10.2023 - 19:52

Hamas militanlarının başlattığı İsrail-Filistin hattında üç gündür süren çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı artarken iki taraftan karşılıklı sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son dönemde yeni yargı düzenlemeleri ve "Aksa Tufanı" saldırısı İsrail'de istihbarat zafiyeti nedeniyle tartışılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıklamalarının dozunu da artırdı. İlk açıklamasında "Artık bir savaşın içindeyiz" diyen Netanyahu, bugünkü son açıklamasında İsrail’in Hamas’a vereceği yanıtın çok sert olacağını ifade etti.

Başbakanlık Ofisi’nde, Hamas’ın operasyon başlattığı güney kentlerin belediye başkanları ile görüşme gerçekleştiren Netanyahu, "İsrail'in vereceği yanıt tüm Orta Doğu’yu değiştirecek" diye konuştu.

Netanyahu, "Hamas’ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz. Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu’yu değiştireceğiz" ifadelerini de kullanarak sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN BOMBARDIMANI PAYLAŞTI

Netanyahu, daha sonra sosyal medya hesabından İsrail'in hava saldırılarına ilişkin görüntüler paylaştı ve “Biz başladık, İsrail kazanacak” diye yazdı.

ELEKTRİK, AKARYAKIT VE SU AKIŞI KESİLDİ...

Öte yandan Netanyahu'nun açıklamalarının ardından ablukaya alınan Gazze’ye bombardıman yağarken bölgenin elektriği ve akaryakıtı kesildi. İsrail Enerji Bakanlığı Gazze’ye elektrik enerjisinin ve akaryakıtın kesildiğini ve su akışının da durdurulması emrinin verildiğini duyurdu.