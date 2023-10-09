Erdoğan kabine toplantısına ara verdi, Filistin lideri Abbas ile görüştü

Yayınlanma: 09.10.2023 - 18:53

Güncelleme: 09.10.2023 - 18:53

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti."