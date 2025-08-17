Netanyahu’ya protesto: Esir ailelerinin çağrısıyla İsrail’de hayat durdu!

İsrail'de on binler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze'nin tümünü işgal kararını protesto etmek ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebiyle bugün gerçekleştirilen genel grev kapsamında sokaklara indi.

Soykırımı yöneten kabinenin tam işgal kararı sonrası İsrail'de haftanın ilk iş günü olan pazar günü yapılan genel grevde halk, başta Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenledi. İsrailli esir ailelerinin duyurduğu genel greve ülkenin önde gelen üniversiteleri, 75 yerel yönetim, bazı işçi sendikaları ile muhalefet partileri destek verdi.

BAKANLARIN EVLERİ ÖNÜNDE EYLEMLER

İsrailliler, aşırı sağcı hükümetin bakanlarının evleri önünde sabah saatlerinde toplanarak Gazze'nin işgali kararını protesto etti. Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel'in evleri önünde eylemler düzenlendi. Haaretz gazetesine konuşan İsrailliler, "Gazze'yi fethetme fikri rehineler için ölüm cezasıdır" dedi.

ONLARCA GÖZALTI

Genel grev kapsamında yüzlerce kişi, başta başkent Tel Aviv olmak üzere pek çok kentte yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Greve katılan İsrailliler, Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon otoyolu dahil olmak üzere Kudüs'e giden otoyolu trafiğe kapattı. Öte yandan ülkenin kuzeyindeki 65, 75 ve 89 numaralı otoyollar ile orta kesimindeki 443, 40 ve 44 numaralı otobanlar da trafiğe kapatıldı.

İsrail polisi, sokaklara inen en az 32 kişiyi gözaltına aldı Polis, Tel Aviv'de yolları trafiğe kapatan 11 kişinin "kamu düzenini ihlal ettikleri" gerekçesiyle, Kudüs ve farklı kentlerde de 21 kişinin çeşitli nedenlerle gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail polisinin Kudüs'te yol kapatma eylemi yapan göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiği görüldü.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞANLARI DA KATILDI

Yüksek teknoloji şirketlerinde çalışan yüzlerce kişi de greve katılıp Tel Aviv’deki Begin ve Kaplan caddelerini trafiğe kapattı. Gazze saldırılarına karşı pankartlar açan ve sloganlar atan yüzlerce kişi, polisin trafiği açmaları uyarılarına yuhalamalarla karşılık verdi.

İsrail'in en büyük işçi federasyonu Histadrut ise genel greve katılmadı. Ancak kurumun başkanı Arnon Bar-David, yaptığı açıklamada Netanyahu'ya seslenerek, Gazze’ye saldırıları derhal sona erdirip esir takası anlaşmasını imzalaması çağrısı yaptı.

ANA MUHALEFETTEN DESTEK

İsrail'in ana muhalefet partisi Yeş Atid'in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, Tel Aviv'de "Rehineler Meydanı" adını verdikleri İsrail Müzesi'nin önündeki alanda toplanan kitleyi ziyaret etti. X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkede hayatı durduruyoruz. Esirlerimiz, hükümetin savaş çabaları uğruna feda etmesine izin verilecek piyonlar değil. Esirler evlerine dönene, bir anlaşma sağlanana ve savaş bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel greve destek veren Mavi-Beyaz Partisi lideri ve milletvekili Benny Gantz da X'ten yaptığı açıklamada, hükümeti, genel greve giden İsrailli esirlerin ailelerine saldırmak yerine destek vermeye çağırdı.

NETANYAHU'DAN SUÇLAMA

Netanyahu ise genel greve katılanları, "esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla" suçladı ve Gazze Şeridi’ne saldırıların uzamasına sebep olduklarını iddia etti. İsrailli esirlerin serbest kalması konusunda ilerleme kaydedilmesi için Gazze Şeridi'nin "tehdit olmaktan" çıkarılması gerektiğini ileri sürdü. Saldırıları "Hamas'ı yenmeden" sona erdirmeyeceklerini ifade etti.