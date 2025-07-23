Netanyahu’ya suikast planı: 70’li yaşlardaki kadın gözaltında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu’da sürdürdüğü politikaları nedeniyle ülkesinde tepki topluyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) haberine göre, 70’li yaşlarında hükümet karşıtı bir aktivist, 2 hafta önce Başbakan Binyamin Netanyahu’ya suikast planladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Tel Avivli olduğu belirtilen aktivist kadının, el yapımı bir patlayıcı ile Başbakan Netanyahu’nun hayatına yönelik bir saldırı planladığından şüpheleniliyor.

Habere göre, başbakana ve hükümet binalarına yaklaşmama emriyle tutuksuz yargılanan kadına karşı yarın düzenlenecek mahkemede ceza ve terör suçlamalarının yöneltilmesi bekleniyor.

KAN’ın haberini doğrulayan İsrail polisi, aktivist kadını, İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet yetkilileri ile ayrı ayrı sorguladıklarını belirtti. Polis, kadının "bilinen bir hükümet karşıtı protestocu" olduğunu ve silah almak için diğer protestoculara yaklaştığını, sonra da Netanyahu’nun güvenlik düzenlemelerini sorduğunu açıkladı.

Polis, şüphelinin ismi ve adresine ilişkin mahkeme tarafından gizlilik kararı (yayın yasağı) getirildiğini bildirdi.

İsrail’de muhalefet kanadındaki Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu’ya zarar verme girişimini şiddetle kınıyorum. Başbakana zarar vermeye kalkışan veya bunu amaçlayan herkes, yasanın tüm ağırlığıyla yüzleşmelidir" dedi.