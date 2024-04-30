Netanyahu yemin etti: 'Anlaşma olsa da olmasa da Refah'a gireceğiz'

Hamas ile ateşkes görüşmeleri devam ederken Netanyahu 'anlaşmalı ya da anlaşmasız' Refah'ı işgal etme sözü verdi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:03
Netanyahu yemin etti: 'Anlaşma olsa da olmasa da Refah'a gireceğiz'
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Salı günü, yüz binlerce Filistinlinin barındığı Gazze şehri Refah'a saldırı başlatma sözü verdi.

Netanyahu, İsrail'in "anlaşma olsun ya da olmasın" Hamas taburlarını yok etmek için Refah'a gireceğini söyledi. İsrail ve Hamas, rehinelerin serbest bırakılması ve yaklaşık 7 aydır süren savaşa bir nebze rahatlama getirmesi amacıyla bir ateşkes anlaşması için müzakereler yürütüyor.

"TAM ZAFER ELDE EDECEĞİZ"

Netanyahu savaşta "tam zafer" elde etme sözü verdi ve İsrail'in Hamas'ın son büyük kalesi olduğunu söylediği Refah'ta bir saldırı başlatması için milliyetçi iktidar ortaklarının baskısıyla karşı karşıya kaldı.


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