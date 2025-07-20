Netanyahu zehirlendi! Ofisinden açıklama yapıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gıda zehirlenmesi nedeniyle bağırsak enfeksiyonu geçirdiği açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Netanyahu gıda zehirlenmesi geçirdiği bu nedenle 3 gün boyunca evde dinleneceği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun gece rahatsızlanmasının ardından “Hadassah Ein Kerem İç Hastalıkları Bölümü Başkanı Profesör Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiği” belirtildi.

"ÜLKE İŞLERİNİ EVDEN YÖNETECEK"

Netenyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Bozuk gıda yemekten kaynaklanan bir bağırsak enfeksiyonundan muzdarip olduğu tespit edildi. İleri tetkiklerin ardından Başbakan'ın durumu iyi olarak değerlendirildi ve şu anda hastalığa bağlı dehidrasyon nedeniyle IV sıvı alıyor. Doktorlarının talimatları doğrultusunda Başbakan önümüzdeki üç gün boyunca evinde istirahat edecek ve ülke işlerini buradan yönetecek”