Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı: Bize ahlak dersi verecek son kişi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik ‘Hitler’ eleştirisine "Erdoğan bize ahlak dersi öğretecek son kişi" diyerek yanıt verdi.

Reuters
Yayınlanma: 27.12.2023 - 18:21
Netanyahu’dan Erdoğan’a ‘Hitler’ yanıtı: Bize ahlak dersi verecek son kişi
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Beştepe'de düzenlenen törende konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sert sözlerle eleştirdi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili konuşan Erdoğan, “Saldırılar başlayalı bugün itibarıyla 80 gün oldu. Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Hitler bunun kadar zengin değildi, bu Hitler'e göre daha zengin” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ise Erdoğan'a tepki gösterdi. Netanyahu, bu sözlere “Kürtlere soykırım uygulayan, gazetecileri hapseden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize ahlak öğretecek son kişidir” diyerek yanıt verdi.


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