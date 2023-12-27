Erdoğan'dan 'İsrail' tepkisi: 'Bunlar bize Hitler'i de aratacak...'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:25

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Buradaki konuşmasında Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 12 askere ve terörle mücadeleye değinen Erdoğan, "Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu, milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak" dedi.

"NETANYAHU'NUN HİTLER'DEN GERİ KALIR YANI VAR MI?"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İyi olanı, başarılı olanı ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, insanlığın ortak ilim hazinesine katkı yapanı takdir etmek görevimizdir. Başarılar desteklendikçe büyür, sahip çıkıldıkça gelişir, toplum tarafından kıymeti bilindikçe serpilir. Taltif ve takdir edilen her başarı yeni çalışmaların ilham veren yeni hikayelerin önünü açar. Takdim edeceğimiz TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri ile işte bunu yapmanın gayretindeyiz. İlmi çalışmaları ve çığır açıcı eserleri ile bilim dünyasına değerli katkılar sunan ülkemizin müreffeh yarınları adına gece gündüz çalışan tüm bilim insanlarımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

* Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerine layık görüldü. Uluslararası TÜBA akademi ödüllerini bu yıl sağlık ve yaşam bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde 3 bilim insanımıza veriyoruz. Bu 3 ödülle TÜBA Akademi ödüllü bilim insanı sayımız 28'e yükseliyor. Üstün başarılı genç araştırmacılara verilen TÜBA GEBİP ödüllerini ise 24 farklı üniversiteden 34 genç bilim insanımıza takdim edeceğiz. Böylece TÜBA GEBİP ödülü kazanan bilim insanı sayımız 644'e ulaşıyor. Bilimsel telif eseri ödüllerinde 13 Türkçe bilimsel telif eserimiz ödül almaya hak kazandı.

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLAN BİR TÜRKİYE HAYALİ ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ"

* Bu kategoride vereceğimiz 3 özel ödül ile merhum Halil İnancık, Kemal Karpat ve Mehmet Genç hocalarımızın hatıralarını da yaşatıyoruz. Bu ödüllerle birlikte ödül alan eser sayısı 239'a çıkacak. 100. Yıl TÜBİTAK ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü vereceğiz. Toplamda 77 bilim insanımıza ilim ve kültür müktesebatımıza yaptıkları katkılar için teşekkürlerimizi ifade etmiş olacağız.

* Ödüllerimizin Türkiye'de bilimsel faaliyet yürüten herkes için birer teşvik unsuru olacağına inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bilim alanında emek veren fikir ve yürek teri döken tüm akademisyenlerimize, hocalarımıza, araştırmacılarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

* 4 gün sonra 2023 yılını tamamlayacak, yeni umut heyecan ve beklentilerle 2024 senesini karşılayacağız. Geride bırakmakta olduğumuz 2023 senesi cumhuriyetimizin 100. yılı olmasından dolayı bizim için özel anlamlar ihtiva ediyordu. Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığı 85 milyon vatandaşımızla birlikte Filistin'den Türkistan'a dünyanın dört bir yanındaki mahzun yürekleri de ısıtmaktadır. Ekonomisiyle, ticaretiyle, teknolojisiyle, savunma sanayisiyle her alanda elde ettiği başarılarıyla ülkemiz küresel bir aktör haline gelmektedir. Kimsesizlerin kimsesi olan bir Türkiye hayali 100 yılın sonunda ete kemiğe bürünmüştür.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

* İçinde bulunduğumuz asrın milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu, milletimize baş sağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Bizim bu şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak.

* Her başarı gibi Türkiye'nin başarıları da tesadüf değildir. Elde ettiğimiz kazanımların gerisinde yoğun bir planlama ve uygulama süreci vardır. Ülkemizin yıldızının yükselmesinde en büyük payın bilim ve teknolojide yakaladığımız ivme olduğuna inanıyorum. Biz hiçbir zaman kısa vadeli hedefler peşinde koşmadık. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçeğe dönüştürme hedefinin çabasındayız.

* Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e yükselttik. Şu an üniversitemizin olmadığı il yok.

"BİLİM İNSANLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

* Teknofest'le bu alanda ülkemiz genelinde bir uyanışa vesile olduk. Teknofest kapsamında düzenlediğimiz yarışmalarda seçtiğimiz 3 öğrencimizi Antarktika bilim seferine dahil ettik. TÜBİTAK akademik araştırma geliştirme destek programları kapsamında 31 bin projeye destek sağladı. 68 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması için 47 bin projeye 4 milyar lira destek sağladık. Kritik adımlarla Türkiye'yi bilimsel araştırmalarda 21 yıl öncesine göre çok farklı noktaya taşıdık. İnanmak, başarmanın yarısı olarak tarif edilir. İnancın olmadığı yerde başarıdan söz edilemez.

* Ödül takdim edeceğimiz bilim insanlarının başarılarını azmin zaferi olarak gördüğümü özellikle belirtmek isterim. Biz de devlet olarak sizleri desteklemeye gayret ettik. İnşallah bundan sonra da sizlere katkı sunmayı, imkanlarımızı sizler için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Sizler Türkiye için Türkiye Yüzyılı için çalıştıkça hiç endişeniz olmasın, biz de sizin gibi bilim insanlarına sahip çıkacağız. Fikri ve ilmi boyutu eksik her mücadele yarım kalmaya mahkumdur. Siyasi, ekonomik, diplomatik olarak tam bağımsız Türkiye hedefliyorsak bilimde, teknolojide zirveyi hedeflemek mecburiyetindeyiz. Bunun için herkesin tüm yetişmiş insan kaynağımızın desteğine katkısına ihtiyacımız vardır.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E: 'BUNLAR BİZE HİTLER'İ DE ARATACAK'

* (İsrail'in Gazze saldırıları) BMGK'den basın kuruluşlarına, AB'den gazeteci örgütlerine demokrasi havariliği yapan ne kadar kurum varsa hepsi sınıfta kaldı. Büyük laflar eden büyük bütçeler harcayan kurumların, söz konusu İsrail ve İsrail'in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık.

* Sizin Hitler'den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok.

* Sadece uluslararası örgütler değil, Batı'daki kerli ferli üniversiteler de Gazze sınıfında maalesef iflas etmiştir. 80 yıl önce Nazi Almanyası'nda olduğu gibi bugün de Gazze'deki zulme 'zulüm' deme cesareti gösteren bilim insanları baskıya ve tehdide maruz bırakılmaktadır.

* (Gazze) İnsanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan bilim insanlarına çağrı yapıyorum, Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır.