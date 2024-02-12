Netanyahu'dan Gazze itirafı: Baskıyı artırıyorlar

Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:26

Güncelleme: 12.02.2024 - 08:26

İsrail Başbakanlık Ofisinden, Netenyahu'nun bakanlar ve ordu yetkilileriyle görüşmesinde yaptığı konuşmaya dair açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin "zafere giden yolda olduklarını" savunan Netanyahu, bunun zaman alacağını ancak yıllar sürmeyeceğini iddia etti.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nin "askerden arındırılmasını" istediklerini belirterek, bunun "Gazze Şeridi de dahil olmak üzere Ürdün Nehri’nin batısında İsrail'in güvenlik kontrolünü gerektirdiğini" öne sürdü.

Hedeflerine ulaşmak için üzerlerinde "artan baskıya da dayanmaları gerektiğini" kaydeden Netanyahu, "Size gerçeği söylemeliyim. (Baskıyı) Artırıyorlar. Yabancı unsurlarla temas kuran her biriniz bunu anlatabilir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Netanyahu'yla görüşmesinde, "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

Açıklamada, Biden'ın "masum Filistinli sivillere yönelik insani yardımın verimini ve tutarlılığını artırmak için acil ve spesifik adımlar atılması çağrısında bulunduğu" kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da İsrail'in kara saldırısını genişletmek için Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Refah'tan tahliye planlarına ilişkin haberlerin son derece rahatsız edici olduğunu belirtmişti.