Netanyahu'dan Hamas'a suçlama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.
KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı.
Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Seçil Erzan olayında yeni gelişme!
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Merkez Konseyi görevden alındı