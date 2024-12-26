Netanyahu'dan Husiler'e tehdit: Diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek

Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:28

Güncelleme: 26.12.2024 - 09:28

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı dolayısıyla X platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Netanyahu, "Düşmanlara ve buradaki hayatımızın ipini keseceklerini düşünenlere saldırıyoruz, bu yüzden bu herkes için geçerli olacak" ifadesini kullandı.

Husilere yönelik tehditlerde bulunan Netanyahu, "Husiler de Hamas, Hizbullah, Esad rejimi ve diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek ve zaman alsa bile bu dersi tüm Ortadoğu öğrenecek" açıklamasında bulundu.