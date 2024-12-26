Netanyahu'dan Husiler'e tehdit: Diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son haftalarda Yemen'den Tel Aviv'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artıran İran destekli Husileri tehdit etti.

Netanyahu'dan Husiler'e tehdit: Diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:28

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı dolayısıyla X platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Netanyahu, "Düşmanlara ve buradaki hayatımızın ipini keseceklerini düşünenlere saldırıyoruz, bu yüzden bu herkes için geçerli olacak" ifadesini kullandı.

Husilere yönelik tehditlerde bulunan Netanyahu, "Husiler de Hamas, Hizbullah, Esad rejimi ve diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek ve zaman alsa bile bu dersi tüm Ortadoğu öğrenecek" açıklamasında bulundu.


Etiketler: #israil #Husiler

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