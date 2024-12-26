Netanyahu'dan Husiler'e tehdit: Diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son haftalarda Yemen'den Tel Aviv'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını artıran İran destekli Husileri tehdit etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hanuka Bayramı dolayısıyla X platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Netanyahu, "Düşmanlara ve buradaki hayatımızın ipini keseceklerini düşünenlere saldırıyoruz, bu yüzden bu herkes için geçerli olacak" ifadesini kullandı.
Husilere yönelik tehditlerde bulunan Netanyahu, "Husiler de Hamas, Hizbullah, Esad rejimi ve diğerlerinin öğrendiğini öğrenecek ve zaman alsa bile bu dersi tüm Ortadoğu öğrenecek" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi