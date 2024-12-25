Husiler'den İsrail’e peş peşe füze saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiğini açıkladı. Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi.

Husiler'den İsrail’e peş peşe füze saldırısı
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 07:54

Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e yönelik bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi.

Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiği ifade edilirken, son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği 5’inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

IDF, son olarak dün Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamış, füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Geçtiğimiz cumartesi günü ise Yemen’den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv’e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı.

IDF, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.


Etiketler: #israil #Husiler

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