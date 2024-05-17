Netanyahu'dan Refah çıkışı: Pek çok meseleyi çözecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlenmeyi planladıkları saldırının pek çok meseleyi çözeceğini öne sürdü.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:05
Netanyahu'dan Refah çıkışı: Pek çok meseleyi çözecek
Abone Ol google-news

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Gazze sınırı yakınlarındaki bir askeri hava gösterisine katıldı.

Netanyahu burada yaptığı konuşmada, "Refah harekatı pek çok meseleyi çözecek. Bu, sadece onların geriye kalan Tugaylarının (Hamas'a işaretle) yenilgiye uğratılmasıyla sınırlı kalmayacak aynı zamanda kaçış ve takviye için kullandıkları tünelleri de kapsayacak" ifadesini kullandı.

Netanyahu, şu an çok önemli bir savaşa tanık olduklarını ve bu sona erdiğinde düşmanı yenmeye daha çok yaklaşmış olacaklarını savundu.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısını öngörememesi nedeniyle istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusunu da yanıtlayan Netanyahu, "Başarısızlıkla ilgili mevzu ben de dahil hükümetin her üyesini ilgilendiriyor ancak şu anda tek odak noktamız zafer. Yüzlerce askerimiz bu yüzden öldü. Kazanmamız için savaştılar" dedi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.


israil haberleri refah haberleri

İlgili Haberler

İspanya'dan İsrail'e soğuk duş: Limanlarda durma talebini reddetti

İspanya'dan İsrail'e soğuk duş: Limanlarda durma talebini reddetti
Pentagon'dan İsrail açıklaması: Operasyonları desteklemiyoruz

Pentagon'dan İsrail açıklaması: Operasyonları desteklemiyoruz
İsrail kapıları kapattı, ABD denizden yol açtı: İnsani yardım sevkiyatları başlıyor

İsrail kapıları kapattı, ABD denizden yol açtı: İnsani yardım sevkiyatları başlıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu

Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu
İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak

İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!