Netanyahu'dan 'şartlı' ateşkes çıkışı: Esirler serbest bırakılmadan mümkün değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki Filistinli grupların elindeki rehineleri serbest bırakmadığı müddetçe ateşkes yapmayacaklarını söyledi. Netanyahu daha önceki açıklamalarında hiçbir koşulda ateşkes yapmayacaklarını dile getirmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 18:56
Netanyahu'dan 'şartlı' ateşkes çıkışı: Esirler serbest bırakılmadan mümkün değil
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Daha önceki açıklamalarında ateşkes taraftarı olmadıklarını dile getiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söylem değiştirdi.

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da "hem düşmanlarına hem de dostlarına" söylediklerini dile getirdi.

Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.


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