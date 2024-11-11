Netanyahu'nun, 'güçlendirilmiş' bodrum katında çalıştığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:20

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Başbakanlık Ofisi'nin bodrum katındaki “güçlendirilmiş” bir odada çalıştığını yazdı.

Kanal 12'nin haberine göre, Netanyahu çalışma arkadaşlarına, geçen ay Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının Caesarea'daki evini vurmasının ardından insansız hava araçları ve diğer saldırılarla ilgili devam eden endişeler nedeniyle daha iyi korunan bodrum katındaki odayı kullanması ve bilinen “kalıcı yerlerde” bulunmaktan kaçınması yönünde talimat aldığını söyledi.

Hizbullah tarafından 19 Ekim'de Lübnan'dan fırlatılan patlayıcı yüklü İHA, Netanyahu'nun evinde olmadığı bir sırada infilak etmiş ve yatak odasının penceresini delmese de küçük bir hasara yol açmıştı.

İsrail basınına göre, yeni güvenlik protokollerinin kabine toplantılarının neden son zamanlarda değişen yerlerde yapıldığını ve Netanyahu'nun oğlu Avner'in düğününün neden yakın gelecekte değil de daha ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayabileceği kaydedildi.

AVUKATLAR DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gelişmelerden sonra Netanyahu'nun avukatları, Netanyahu'nun üç yolsuzluk davasından yargılandığı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde önümüzdeki ay başlaması planlanan ifade verme işleminin, haftada birkaç kez aynı yerde bulunmaması için ertelenmesi talebinde bulundu.

Mahkemede, güvenli bir oda ya da bomba sığınağı bulunmadığı bildirildi.

Netanyahu'nun, savcılığın bu yılın başlarında dinlenmesinin ardından davanın savunma kısmının başlamasıyla birlikte 2 Aralık'ta ifade vermeye başlaması planlanıyor. Bu ifadenin günde birkaç saat sürmesi ve tamamlanmasının haftalar alması bekleniyor. Avukatlar, ifadenin iki buçuk ay ertelenmesini talep etti.

Temmuz ayında avukatlar, Netanyahu'nun “savaşı yönetme ihtiyacı” nedeniyle mahkemeden ifadesinin Kasım ayından Mart 2025'e ertelenmesini talep etmiş, ancak mahkeme talebi reddederek tarihi Aralık olarak belirlemişti.

İki davada dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla, üçüncü bir davada ise rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanan Netanyahu hakkındaOcak 2020'de suç duyurusunda bulunuldu ve dava, o yılın Mayıs ayında başladı. Netanyahu ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.