Netanyahu’ya rest çektiler: Ateşkes varsa biz yokuz

Yayınlanma: 02.06.2024 - 11:17

Güncelleme: 02.06.2024 - 11:17

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cuma günü yaptığı "Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes teklifi" açıklaması İsrail’de bazı bakanlardan tepki gördü.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, anlaşmaya karşı olduklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya "Hamas’ı yok etmeden ve esirleri geri getirmeden önerilen taslağı kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını" söyledi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise, "Bu anlaşma savaşın sona ermesi ve Hamas’ın yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bu terörizm için bir zafer ve İsrail devleti için güvenlik tehdidi oluşturan pervasız bir anlaşmadır" dedi.

Ben-Gvir, Netanyahu’nun teklifi kabul etmesi halinde "acil durum hükümetini feshetme" sözü verdi.