Netflix belgeseli Yunanistan'da tartışma yarattı

Aşırı sağ NIKI partisinin lideri Natsiou, Netflix'in "Büyük İskender" belgeselinin "eşcinselliğin kabul edilebilir olduğu fikrini bilinçaltına yerleştirmeyi amaçladığını" söyledi. Yunanistan Kültür Bakanı Mendoni, “Kültür Bakanlığı sansür uygulamaz" ifadesiyle karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:30
Netflix belgeseli Yunanistan'da tartışma yarattı
Abone Ol google-news

Netflix’te yayınlanan ‘Alexander: The Making of a God’ (İskender: Bir Tanrının Doğuşu) isimli dizi/belgesel, Yunanistan'da eleştirileri beraberinde getirdi.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in hayatının anlattıldığı dizide, İskender ile arkadaşı General Hephaestion arasındaki romantik ilişkiye de yer alıyor.

Göz Atın
Yunanistan’da öğrenciler 3 gündür sokakta: 'Herkes için ücretsiz eğitim'

Yunanistan’da öğrenciler 3 gündür sokakta: 'Herkes için ücretsiz eğitim'
Türk modacı Yunanistan ile İngiltere arasında krize neden oldu

Türk modacı Yunanistan ile İngiltere arasında krize neden oldu

"2 BİN 300 YIL ÖNCESİNİ KENDİ NORMLARIMIZLA YARGILAYAMAYIZ"

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Netflix dizisini "düşük kaliteli ve tarihsel hatalarla dolu" diyerek eleştirdi. İskender ile General Hephaestion'un ilişkininin tasvirini eleştiren Bakan Mendoni, şu ifadeleri kullandı: 

“Kaynaklarda bu ilişkinin Aristoteles’in tanımladığı şekliyle dostluğun sınırlarının ötesine geçtiğinden bahsedilmiyor. Fakat antik çağda aşk kavramı geniş ve çok boyutlu. Ne uygulamaları, ne de 2 bin 300 yıl önceki insanları kendi ölçülerimiz, normlarımız ve varsayımlarımızla yorumlayamayız”

Mendoni'nin sözleri, konuyu parlamento gündemine getiren NIKI partisinin lideri Dimitris Natsiou açıklamalarının ardından geldi. 'Dinci' olarak nitelendirilen aşırı sağ NIKI partisinin lideri Natsiou, parlamentoda yaptığı konuşmada diziyi "acınası, kabul edilemez ve tarih dışı" olarak nitelendirdi ve dizinin "eşcinselliğin eski zamanlarda kabul edilebilir olduğu fikrini bilinçaltına yerleştirmeyi amaçladığını" söyledi.

"BAKANLIK SANSÜR UYGULAMAZ, SINIRLAMAZ"

Natsiou, hükümetin Netflix'e karşı önlem alıp almayacağını sorduğunda ise Mendoni, böyle bir adımın anayasaya aykırı olacağını söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Mendoni, şöyle konuştu:

“Kültür Bakanlığı sansür uygulamaz, kovuşturma veya yasaklamayla sonuçlanacak eylemlerde bulunmaz, manipüle etmez, sınırlamaz, bilgi ve fikirlerin yayılmasını ne önleyici ne de baskıcı bir şekilde kontrol etmez. Sanatçıların ilhamı, kişisel yorumları ve bireylerin yargıları, düzenleyici bir rejime ve kontrole tabi tutulamaz, mahkemeler tarafından yönetilemez veya mahkemelerin içine sürüklenemez”


büyük iskender haberleri Yunanistan haberleri tartışma haberleri Netflix haberleri

İlgili Haberler

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi

Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışmasına gönderildi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak ziyaret

Rusya'dan ABD'yi kızdıracak ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Zor durumdayız'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 'Zor durumdayız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi

Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!

Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!