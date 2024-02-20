Netflix belgeseli Yunanistan'da tartışma yarattı

Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:30

Güncelleme: 20.02.2024 - 12:30

Netflix’te yayınlanan ‘Alexander: The Making of a God’ (İskender: Bir Tanrının Doğuşu) isimli dizi/belgesel, Yunanistan'da eleştirileri beraberinde getirdi.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in hayatının anlattıldığı dizide, İskender ile arkadaşı General Hephaestion arasındaki romantik ilişkiye de yer alıyor.

"2 BİN 300 YIL ÖNCESİNİ KENDİ NORMLARIMIZLA YARGILAYAMAYIZ"

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Netflix dizisini "düşük kaliteli ve tarihsel hatalarla dolu" diyerek eleştirdi. İskender ile General Hephaestion'un ilişkininin tasvirini eleştiren Bakan Mendoni, şu ifadeleri kullandı:

“Kaynaklarda bu ilişkinin Aristoteles’in tanımladığı şekliyle dostluğun sınırlarının ötesine geçtiğinden bahsedilmiyor. Fakat antik çağda aşk kavramı geniş ve çok boyutlu. Ne uygulamaları, ne de 2 bin 300 yıl önceki insanları kendi ölçülerimiz, normlarımız ve varsayımlarımızla yorumlayamayız”

Mendoni'nin sözleri, konuyu parlamento gündemine getiren NIKI partisinin lideri Dimitris Natsiou açıklamalarının ardından geldi. 'Dinci' olarak nitelendirilen aşırı sağ NIKI partisinin lideri Natsiou, parlamentoda yaptığı konuşmada diziyi "acınası, kabul edilemez ve tarih dışı" olarak nitelendirdi ve dizinin "eşcinselliğin eski zamanlarda kabul edilebilir olduğu fikrini bilinçaltına yerleştirmeyi amaçladığını" söyledi.

"BAKANLIK SANSÜR UYGULAMAZ, SINIRLAMAZ"

Natsiou, hükümetin Netflix'e karşı önlem alıp almayacağını sorduğunda ise Mendoni, böyle bir adımın anayasaya aykırı olacağını söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Mendoni, şöyle konuştu:

“Kültür Bakanlığı sansür uygulamaz, kovuşturma veya yasaklamayla sonuçlanacak eylemlerde bulunmaz, manipüle etmez, sınırlamaz, bilgi ve fikirlerin yayılmasını ne önleyici ne de baskıcı bir şekilde kontrol etmez. Sanatçıların ilhamı, kişisel yorumları ve bireylerin yargıları, düzenleyici bir rejime ve kontrole tabi tutulamaz, mahkemeler tarafından yönetilemez veya mahkemelerin içine sürüklenemez”