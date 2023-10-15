Netflix mağaza açıyor!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:01

ABD merkezli video abonelik platformu Netflix, fiziksel mağazalar açmaya hazırlanıyor. Şirketin "Netflix House" adını taşıyan bu yeni girişimi, 2025 yılına kadar ABD genelinde fiziksel mağazalar açmayı planlıyor.

Netflix'in mağazalarının kendi içinde bir oyun alanı olacak ve popüler dizilerden ilham alarak özel ürünler, özel yemek seçenekleri ve canlı etkinlikler sunacak. Örneğin, "Squid Game" gibi küresel bir fenomen yaratan dizinin hayranları, cesaretlerini gerçek bir engelli parkurunda test edebilecekler. Eğer özel bir şeyler yemek isterseniz, şirketin restoranı, Netflix'in sevilen yemek programlarından esinlenerek hızlı atıştırmalıklardan lüks akşam yemeklerine kadar farklı mutfaklar sunacak.

Netflix'in Tüketici Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Simon, bunun hayran etkileşimini artırmanın bir yolu olduğunu belirtiyor. Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Müşterilerimiz içerik dünyamıza kendilerini kaptırmayı seviyorlar ve biz de bu bağlılığı yayın akışının ötesine taşımanın yollarını araştırıyoruz" dedi.

Netflix House, geleneksel mağazalardan farklı bir deneyim sunacak. Ödüllü dizilerinden esinlenen sanat enstalasyonlarını sergileyerek ve canlı performanslara ev sahipliği yaparak pasif izleyiciliği aktif, topluluk odaklı bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.