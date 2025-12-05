Netflix'ten dev hamle: Warner Bros.'u 82,7 milyar dolara satın alıyor

Dünyaca ünlü yayın platformu Netflix, ABD merkezli medya devi Warner Bros.'u toplam 82,7 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. İşlemin öz sermaye değeri 72 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre anlaşma, hem Netflix hem de Warner Bros. Discovery (WBD) yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Satın almanın, WBD’nin Discovery Global biriminin yeni bir şirkete ayrılma sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceği ve bu ayrışmanın 3. çeyrekte bitmesinin beklendiği bildirildi.

Anlaşma kapsamında her WBD hissedarı, hisse başına 23,25 dolar nakit ve 4,50 dolar değerinde Netflix hissesi alacak. Böylece toplam işlem bedeli hisse başına 27,75 dolara karşılık geliyor.

TARİH VERİLDİ

Netflix, satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Warner Bros.'un mevcut operasyonlarını koruyacağını açıkladı. Şirket ayrıca, entegrasyonun üçüncü yılından itibaren yıllık en az 2-3 milyar dolar maliyet tasarrufu sağlamayı öngörüyor.

İşlemin, ikinci yıldan itibaren Netflix'in GAAP hisse başı kârına olumlu katkı yapması bekleniyor. Satın almanın tamamlanma sürecinin 12 ila 18 ay arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bu birleşmeyle birlikte Netflix’in küresel içerik üretimi ve dağıtım gücünde önemli bir artış yaşanması beklenirken, sektör uzmanları anlaşmanın dijital yayıncılık piyasasında dengeleri değiştirecek ölçekte olduğuna dikkat çekiyor.