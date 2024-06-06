Netflix yıldızı John McAllister hapishanede ölü halde bulundu

Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:11

Güncelleme: 06.06.2024 - 12:11

Netflix'in Unlocked A Jail Experiment (Kilitler Açılıyor: Bir Hapishane Deneyi) dizisinin yıldızı John McAllister'ın 2 Haziran'da Arkansas Pine Bluff'taki hücresinde tepkisiz bir şekilde bulundu.

McAllister'ın, sabah Jefferson Bölge Tıp Merkezi'ne kaldırıldıktan sonra öldüğü açıklandı.

Yetkililer, McAllister'ın planlanan tahliyesinden sadece bir ay önce gerçekleşen ani ölümünde herhangi bir cinayet ya da kendine zarar verme ihtimalini reddetti.

Nisan ayında Netflix'te yayınlanan “Unlocked: A Jail Experiment” adlı film, Pulaski County Bölgesel Gözaltı Merkezi'nde mahkumlara daha fazla özgürlük ve görev verilen yenilikçi bir sosyal deneyi konu alıyordu.

“Eastside” olarak anılan McAllister, zorlu koşullarda mizah bulma becerisi ve girişimci ruhuyla izleyicilerin beğenisini kazanmış, hatta program sırasında bir dövme işi kurmuştu.

14 hapis cezası olan McAllister, vefat ettiğinde uyuşturucuyla ilgili 10 suç, hırsızlık ve yasadışı ateşli silah bulundurma dahil olmak üzere çok sayıda suçtan hapis yatıyordu.

McAllister'ın teyzesi Melissa Regan, “Onun ani ölümü ailemizi yıkıma uğrattı” dedi.