Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Kübra, Bridgerton, A Family Affair...
Netflix, haziran ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Haziran ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix haziran ayı içerikleri...
KÜBRA 2. SEZON - 6 HAZİRAN
Gökhan, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir adamdır. Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatı, bir gün parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan gelen bir mesajla alt üst olur. Kübra isimli bir hesaptan gelen mesajda, kimsenin bilmediği olaylar hakkında birtakım bilgiler yer almaktadır. Gökhan'ın mesajlaşması devam ettikçe, kendisini seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir durumun içinde bulur.
BRIDGERTON 3. SEZON 2. KISIM - 13 HAZİRAN
Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne Bridgerton, ailesinin izinden gidip çok seveceği bir adamla evlenmek ister. Genç kadının seçenekleri çok olsa da ağabeyi teker teker adayları eler. Ancak Leydi Whistledown’ın hazırladığı bir skandal, Daphne’nin adının lekelenmesine neden olur. Bu sırada sosyeteye yeni katılan kızların annelerinin gözdesi olan Hastings Dükü ile Daphne arasında bir çekim oluşur.
A FAMILY AFFAIR - 28 HAZİRAN
Genç bir kadın, annesi ve film yıldızı patronu için birçok zorlukla yüzleşirken kendisini komik durumların içerisinde bulur.
TETİKTE - 21 HAZİRAN
Tetikte, büyükbabasının barını devralmasından sonra, onun zamansız ölümünün ardındaki sırrı keşfeden genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç kadın, öğrendiklerinden sonra ahlaki bir ikilemle karşı karşıya kalır.
THAT '90S SHOW 2. KISIM - 27 HAZİRAN
Genç bir kız olan Leia Forman, yazını büyükannesi ve büyükbabası ile geçirmek için Point Place’e gider. Burada Kitty’nin gözetimi ve Red’in sert bakışları altında yaşayan Leia, çok geçmeden bölgede yaşayan gençlerle kaynaşır.
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