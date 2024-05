Netflix dizisi eleştiri yağmuruna tutuldu: 'Seks sahneleri bile sıkıcı'

The Independent'tan Nick Hilton, dizinin "cazibesini kaybettiğini" söyleyerek yeni sezona sadece iki yıldız verdi. Hilton, 37 yaşındaki aktris Coughlan'ın performansını övse de, genel olarak sezonun beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Telegraph’tan Anita Singh, yeni sezona iki yıldız vererek Coughlan ve Newton’ın ekran kimyasının zayıf olduğunu ifade etti. Singh, senaryonun tekrara düştüğünü ve seks sahnelerinin sadece kotayı doldurmak için eklenmiş gibi göründüğünü yazdı.

Evening Standard’dan Vicky Jessop, dizinin formülünün artık etkileyici olmadığını belirterek, olay örgüsünün tahmin edilebilir hale geldiğini ve romantizmin klişeleştiğini söyledi.

Hollywood Reporter yazarı Angie Han da diziyi eleştirerek, yeni sezonun önceki sezonların baş döndürücülüğünden yoksun olduğunu belirtti. Han, teknik olarak bolca çıplaklık olmasına rağmen, karakterler arasındaki gerilimin ve romantizmin eksik olduğunu dile getirdi.

Buna karşılık, Guardian'dan Rachel Aroesti, diziyi dört yıldızla değerlendirdi ve sevişme sahnelerinin az olmasına rağmen "cidden ateşli" olduğunu savundu.

16 Mayıs'ta gösterime giren Bridgerton'ın üçüncü sezonu, Netflix'te izlenebilir.

