Netflix'in kurucu ortağı CEO'luğu bıraktı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 12:26

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 12:27

Medya dünyasını yeniden şekillendiren ve yayıncılığa öncülük eden girişimci Reed Hastings, Netflix'in eş genel müdürlüğünden ayrıldığını açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre, Netflix'in kurucularından olan 62 yaşındaki Hastings, yönetim kurulu başkanı olacak. Şirkette, Hastings'in yerine CEO olarak şirketin baş ürün ve baş işletme sorumlusu Greg Peters ve baş içerik sorumlusu Ted Sarandos geçecek. Sarandos Temmuz 2020'de eş CEO'luğa yükseltilmişti.

Hastings yaptığı açıklamada, "Son iki buçuk yılda Netflix'in yönetimini giderek artan bir şekilde onlara devrettim. Sarandos ve Peters, pandeminin zorlukları ve yayıncılık sektörünün çalkantılarıyla mücadele ettiler" dedi.

Hastings, "Covid-19 ve işimizdeki son zorluklar göz önüne alındığında, deneyimsizdik bu sebeple de çok zorlandık. Ancak her ikisi de Netflix'in gelişmeye devam etmesini sağlayarak, gelir ve kazanç artışımızı yeniden hızlandırmak için net bir yol geliştirerek inanılmaz derecede iyi idare ettiler. Bu nedenle yönetim kurulu ve ben, görevimi devretmek için doğru zaman olduğuna inanıyoruz" diye ekledi.

Hastings, Sarandos ile "önümüzdeki uzun yıllar boyunca" icra kurulu başkanı olarak çalışmayı planladığını söyledi.

Hastings ayrıca, "Hayır işlerine daha fazla zaman ayıracağım ve Netflix hisselerinin iyi gitmesine odaklanmaya devam edeceğim" ifadesinde bulundu.

Netflix'in en büyük bireysel hissedarlarından biri ve şirketin yaklaşık yüzde 2'sine sahip olan Hastings'in, kişisel servetinin Forbes tarafından 3,3 milyar dolar (2,6 milyar sterlin) olduğu tahmin ediliyor.