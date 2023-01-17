Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? Netflix Türkiye üyelik paketlerine ne kadar zam geldi?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 12:13

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:13

Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerine 2023 yılının ilk zammını yaptı. Abonelik ücretlerine okkalı bir zam yapan Netflix Türkiye, paket fiyatlarını yüzde 40 civarında artırdı. Netflix Türkiye, böylelikle 10 ay içindeki 3. zammına imza attı.

NETFLİX ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?



Netflix Türkiye 2022 yılının başında Temel plan için 26,99 TL, Standart plan için 40,99 TL, Özel plan içinse 54,99 TL alıyordu.

Daha sonra bu fiyatlara artışa gidildi. Temel plan 37,99 TL, Standart plan 57,99 TL, Özel plan ise 77,99 TL oldu. Firma burada durmamış, 13 Eylül 2022 itibarıyla fiyatlarda ciddi bir artış daha yapmıştı. O zaman Temel plan 45,99 TL, Standart plan 69,99 TL, Özel plan ise tam 93,99 TL ödeme ile elde edilebiliyordu.

2023 NETFLİX ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Netflix abonelik ücretine yapılan yeni zam ile beraber Temel plan aylık 63,99 TL, Standart plan aylık 97,99 TL, Özel plan aylık tam 130,99 TL oldu.



