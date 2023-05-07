New York eyaleti, doğalgazı yasaklamaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:30

Güncelleme: 07.05.2023 - 11:30

ABD'nin New York eyaleti, karbon emisyonlarını azaltmak ve temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmak için, 2026'dan itibaren yeni inşaatlarda fosil yakıt ekipmanlarının yasaklanmasını aşamalı olarak uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

New York Valisi Kathy Hochul, basına verdiği röportajda "Uzun zaman önce kömürden enerji kaynağı olarak geçiş yapmak zorunda kaldığımız gibi, geçiş yapmak zorundayız. Temiz enerji alternatifleri var [...] Herhangi bir yeni bina, elektrikli olabilir, ısı pompaları kullanabilir. Bu şekilde geçiş yapılır. Kimse gaz ocağına dokunmuyor" ifadesinde bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, New York'un yasayla böyle bir yasağı yürürlüğe koyan ilk eyalet olacağı belirtildi.

NPR'de yer alan habere göre, önerinin yasalaşması durumunda yeni üretilecek olan gaz ocaklarının yanı sıra doğalgaz ile çalışan fırınlar tarihe karışacak. Evlerin ve işletmelerin 2026'dan itibaren tamamen elektrikli olmaları gerekecek. Mevcut binalar yeni getirilen yasadan etkilenmeyecek. Yasak kapsamında sadece fosil yakıt ekipmanlarını kurmak yasaklanacak. Ancak 100.000 metrekare veya daha büyük büyük ticari veya endüstriyel binalar yasaklardan istisna olacak. 2029 senesinde ise yasağın kapsamı genişletilerek yeni inşaatların tümünde uygulanacak.

"MÜŞTERİLERE ZARAR VERECEK"

ABD'nin en büyük belediyesi olan New York kenti, benzer bir yasağı bu yıl başlatarak yeni inşaatlarda fosil yakıtlarının aşamalı olarak yasaklanacağını duyurdu.

ABD'nin doğalgaz dağıtım şirketlerini temsil eden Amerikan Gaz Birliği (AGA) ticaret örgütünün başkanı Karen Harbert, doğalgazın karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olduğunu ve yeni binalarda yasaklanmasının enerji müşterilerine zarar vereceğini söyledi.

Harbert, "Herhangi bir doğalgaz yasağı, tüketicilerin ödeyeceği fiyatı arttırır. Çevresel ilerlemeyi tehlikeye atar. Ekonomik açıdan şansız insanlara uygun fiyatlı enerji satışını engeller" dedi.