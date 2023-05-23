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New York polisi Türkevi saldırganının görüntülerini yayımladı

New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi'ne levyeyle saldıran şahsın görüntülerini paylaşarak olayla ilgili bilgisi bulunanların ihbar hattını araması çağrısında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:28
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Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nin içerisinde bulunduğu Türkevi’ne gerçekleştirilen levyeli saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. New York Polis Departmanı (NYPD), Türkevi’nin camlarına levyeyle saldıran şahsın görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde, elinde levye olan bir şahsın metro istasyonundan çıkış anları yer aldı. Saldırıya ilişkin bilgilendirme yapılarak olayla ilgili bilgisi bulunanların paylaşılan ihbar hattını araması ya da internet sitesi üzerinden iletişime geçmesi istendi.

BELEDİYE BAŞKANI ADAMS'TAN TÜRKEVİ'NE ZİYARET

New York Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, saldırının ardından New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Türkevi'ne ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Eric Adams'a ziyareti ve desteği için teşekkür ederiz. Yetkililerin faili bir an önce tespit etmesini ve Türkevi'nin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için cumartesi gününden bu yana Türkevi’nde oy kullanıyor.


ABD New York saldırı

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