Millet oy kullanırken, New York'ta sıcak saatler... Elinde baltayla gelip küfürler savurdu
Gazeteci Mehmet Sümer, New York Long Island'ta bir Türk vatandaşın oy verme merkezine elinde baltayla gelerek küfürler savurduğunu duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu.
Gazeteci Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından New York Long Island'ta oy verme merkezine gelen bir Türk vatandaşın elinde baltayla etrafa küfürler savurduğunu söyledi.
"GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLİYOR"
Sümer, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"New York Long Island'ta oy verme merkezinin yakınına gelen bir Türk vatandaşı elinde baltayla etrafa küfürler ediyor, oradakiler tarafından sakinleştirilen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahsın daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor."
New York Long Island'ta oy verme merkezinin yakınına gelen bir Türk vatandaşı elinde baltayla etrafa küfürler ediyor, oradakiler tarafından sakinleştirilen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahsın daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.— mehmet sumer (@mehmetsumer_) May 21, 2023
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