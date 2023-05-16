New York Times, Erdoğan'ın Türkiye genelindeki oy düşüşünü gösterdi

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:30

Türkiye'de Pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri dünyada yankı uyandırdı.

Özellikle cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarındaki düşüş, dış basında geniş yer edindi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın, "Türkiye Seçim Haritaları: Erdoğan Neden İkinci Tura Kalıyor?" başlıklı bir haberinde Erdoğan'ın Türkiye genelindeki oy düşüşü, harita ve grafikler ile ele alındı.

Haberde, Erdoğan'ın, "kazanmak için gereken yüzde 50'nin altında kalmasının ardından kariyerinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kaldığı" yazıldı.

AA'nın verilerine atıf yapılan haberde, "2018'deki son cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla ülkenin neredeyse her yerinde oyların Erdoğan'ın aleyhine değiştiği" kaydedildi.

Haberde, "En sert tepkiler, Erdoğan'ın 2018'de kazandığı ancak Pazartesi günü geride kaldığı Türkiye'nin en büyük iki şehri olan İstanbul ve Ankara'nın çevresindeki illerden ve geleneksel olarak Erdoğan'ın temel desteğini sağlayan Türkiye'nin orta kesimlerinden geldi" ifadeler yer aldı.