2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Fitch, yeni hükümeti bekleyen sorunları sıraladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ikinci tura kalan seçimlerin siyasi ve ekonomik belirsizlikleri uzattığına dikkat çekti ve seçimlerden sonra kurulacak hükümetin geniş bir bütçe açığı ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.

Reuters
Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:59
Fitch, yeni hükümeti bekleyen sorunları sıraladı
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, tarafından dün yayımlanan notta, seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikalarının izleneceği ifade edildi.

KURULACAK HÜKÜMETİN KARŞILAŞACAĞI SORUNLAR SIRALANDI

Notta, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ertelenmiş döviz talebi, lira üzerinde baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirtildi.

Notta, kredi notu açısından para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı olup olmadığına bakılacağı belirtilerek, “Güveni ne kadar sağladığı, makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalttığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı izlenecek” denildi. 


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