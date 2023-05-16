Fitch, yeni hükümeti bekleyen sorunları sıraladı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:59

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:42

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, tarafından dün yayımlanan notta, seçimlerin ardından uygulanacak ekonomi politikalarının izleneceği ifade edildi.

KURULACAK HÜKÜMETİN KARŞILAŞACAĞI SORUNLAR SIRALANDI

Notta, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ertelenmiş döviz talebi, lira üzerinde baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirtildi.

Notta, kredi notu açısından para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı olup olmadığına bakılacağı belirtilerek, “Güveni ne kadar sağladığı, makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalttığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı izlenecek” denildi.