New York Times'tan 'Aksa Tufanı' iddiası: Tatbikat sanıldı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:29

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:29

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı "Aksa tufanı" operasyonunun, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından "tatbikat" sanıldığını öne sürdü.

New York Times'da yer alan habere göre, İsrail iç istihbarat servisi, Gazze Şeridi'nde yoğun Hamas faaliyeti olduğunu fark etti, ancak bu durumun bir Hamas tatbikatı olduğunu düşündü.

"TELSİZ DİNLEMEYİ BIRAKTILAR"

Şin Bet Başkanı Ronen Bar, geniş çaplı saldırının başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahı yerel saatle 03:00 sularında yaşanan hareketliliği olağan dışı olarak algıladı. Ancak İsrail istihbarat ve ulusal güvenlik yetkilileri, Hamas'ın savaş açmayı göze alacağını düşünmediği için Hamas faaliyetlerini "yalnızca bir gece tatbikatı" olarak değerlendirildi.

NYT, Hamas telsizlerini yaklaşık bir yıl önce "boşuna çaba" olarak değerlendiren ve dinlemeyi bırakan İsrail istihbaratına ilişkin, ''Eğer hâlâ Hamas'ın telsizlerini dinliyor olsalar durum farklı olabilirdi, ama zaman kaybı olarak nitelendiği gerekçesiyle 1 yıl kadar önce İsrail, bu uygulamayı bıraktı'' değerlendirmesinde bulundu.

NETANYAHU'YU UYANDIRMADILAR

7 Ekim günü saatler ilerledikçe Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın "küçük çaplı" bir saldırı düzenleyebileceği endişesine kapıldı ve üst düzey generallerle görüşerek "Tekila" ekibi olarak bilinen bir grup 'elit terörle mücadele gücünün' İsrail'in güney sınırında konuşlandırılması emrini verdi.

Üç farklı kaynağa göre, saldırı başlayana kadar hiç kimse, saldırının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyandırmaya değecek kadar ciddi olduğunu düşünmedi.