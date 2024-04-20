New York'ta Trump mahkemesi önünde canlı yayında intihar: Kendini ateşe veren adam yaşamını kaybetti

Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 20.04.2024 - 11:42

Televizyon kameraları, eski ABD başkanının ilk ceza davasına işaret eden adliye binasının dışında birkaç dakika boyunca yanan adamı görüntüledi.

NBC News ve diğer medya kuruluşları Cumartesi günü erken saatlerde adamın öldüğünü bildirdi. Yetkililer, ilk başta 30'lu yaşlarının sonundaki adamın ağır yaralı olduğunu bildirmişti.

Görgü tanıkları adamın bir sırt çantasından broşür dağıttıktan sonra yanıcı bir sıvıyla ıslatıp tutuşturduğunu gözlemledi. Reuters muhabirinin görebildiği broşürlerden birinde "kötü milyarderlere" atıfta bulunuluyor ancak Trump'tan bahsedilmiyordu.

New York Polis Departmanı adamın kimliğini St Augustine, Florida'dan Max Azzarello olarak açıkladı. Azzarello'nun Trump'ı ya da davayla ilgili diğer kişileri hedef almadığı anlaşılıyor. Komiser yardımcısı Tarik Sheppard bir basın toplantısında Azzarello'yu "bir tür komplo teorisyeni" olarak tanımladı.

Çevrimiçi bir manifestoda Azzarello arkadaşlarından, tanıklardan ve ilk müdahale ekiplerinden özür diledi, "kıyamet gibi bir faşist darbe" uyarısında bulundu ve özellikle Trump'ı hedef almadan kripto para birimini ve ABD'li politikacıları eleştirdi.

Reuters'a göre, olayın ardından meydanda duman kokusu yayıldı, kömürleşmiş bir sırt çantası ve bir gaz kutusu görüldü.

JÜRİ SEÇİMİ TAMAMLANDI

Bu olay, jüri seçiminin tamamlanmasının ardından Pazartesi günü yapılacak açılış konuşmalarına zemin hazırladı. Dava, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a ödenen sus payı etrafında dönüyor. Mahkeme öğleden sonraya ertelendi.

12 kişilik jüri ve altı yedek üye, eski ABD başkanının yasaları çiğneyip çiğnemediğini belirleyecek olan davada kanıtları değerlendirecek. Trump'ın Susan Necheles liderliğindeki savunma ekibi en az 20 tanık çağırmayı planlıyor. Trump dava kapsamında ifade verebilir ve muhtemelen çapraz sorguya tabi tutulabilir.

Farklı mesleklerden ve coğrafi geçmişlerden gelen yedi erkek ve beş kadından oluşan jüri davayı görecek. Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg tarafından açılan davada Trump, iş kayıtlarında tahrifat yapmaktan 34 kez yargılanıyor. Daniels ile herhangi bir görüşmesi olduğunu reddeden Trump ayrıca üç başka davada daha suçlamalarla karşı karşıya. Ancak bu dava, Başkan Joe Biden'a meydan okumaya çalıştığı 5 Kasım seçimlerinden önce planlanan tek duruşma.

Mahkumiyet kararı Trump'ın görevde kalmasını engellemeyecek.