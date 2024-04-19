New York'ta Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 22:02

Güncelleme: 19.04.2024 - 22:02

Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.