New York'ta Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle kendini ateşe verdi.
Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.
Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.
Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!