New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:59

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:59

ABD'nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evinde geçtiğimiz yıl Mozambik’te Dubai merkezli madencilik şirketi Fura tarafından işletilen bir madende bulunan 55.22 karatlık yakut, 21 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Şimdiye kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut olan ve "Estrela de Fura" (Fura Yıldızı) adı verilen değerli taş, 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu.

Fura Yıldızı böylece bir müzayedede satılan en değerli yakut oldu. Müzayede evi yakutu, "hayatta bir kez bulunabilecek değerli bir taş" olarak nitelendirdi.



PEMBE ELMAS DA 34.8 MİLYON DOLARA SATILDI

Müzayedeye damga vuran diğer bir mücevher ise Botsvana'daki bir madenden çıkarılan "The Eternal Pink" adlı elmas oldu. "Müzayedeye çıkarılan en canlı mor-pembe elmas" olarak nitelendirilen 10.57 karatlık mücevher, 34.8 milyon dolara alıcı bularak kendi renginde rekor fiyata satıldı.

Öte yandan, 2017 yılında Hong Kong'daki açık artırmada 71.2 milyon dolara alıcı bulan 59.6 karatlık "Pembe Yıldız", şimdiye kadar satılan "en pahalı pembe elmas" olarak biliniyor.

