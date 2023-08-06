New York'un ünlü doktoru önce bebeğini vurdu sonra intihar etti

Yayınlanma: 06.08.2023 - 11:19

Güncelleme: 06.08.2023 - 11:19

ABD'nin New York kentinde yaşayan 40 yaşındaki doktor Krystal Cascetta, önce bebeğini silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. Polis, olay yerinin cinayet ve intiharla uyumlu olduğunu açıkladı.

Polisin "Cinayet-intihar" olarak adlandırdığı olay, New York'un ünlü onkologu Cascetta'nın milyon dolarlık evinde meydana geldi.

Mail Online'da yer alan habere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, "Ceza Soruşturma Bürosu (BCI) Somers kasabasında bir cinayet/intihar olayını soruşturmaktadır" denildi. "Bize biraz zaman verir misiniz?" ifadesinde bulunan Cascetta'nın 37 yaşındaki eşi Tim Talty, gazetecilere demeç vermekten kaçındı.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ve Amerikan Hematoloji Derneği üyesi olan Cascetta, New York'ta göğüs kanseri konusunda uzmanlaşmış Hematolog ve Tıbbi Onkologdu.

Çiftin, başka çocuğunun olup olmadığı bilinmezken, Cascetta’nın neden böyle bir eylemde bulunduğu henüz belirsizliğini korurken, Çiftin başka çocuğunun olup olmadığı bilinmiyor.

2019 yılında evlenen çiftin düğünü, günlerce magazinin basınının gündeminde kalmıştı.