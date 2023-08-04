ABD'de 92 bin aracı geri çağırdılar: 'Binalardan uzağa park edin'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:52

Güncelleme: 04.08.2023 - 10:52

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın birkaç modeli etkilediği ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklandığı belirtildi.

NTV’de yer alan habere göre; şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti.

Bu, son yıllarda Hyundai ve Kia araçlarının yangınla ilgili geri çağırma serisinin en sonuncusu. En son geri çağırmayla ilgili olarak Kia, altı "termal olay" raporu olduğunu ancak herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını duyurdu.

Hyundai, dört benzer raporu olduğunu ve sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm kaydedilmediğini açıkladı.

Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini söyledi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Sahiplerine, geri çağırma onarımı tamamlanana kadar binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" dedi.

Hyundai şu araçlarını geri çağırdı:

2023 Elantra

2023 Kona

2023 Sonata

2023 Tucson

2023-2024 Palisade

Kia ise şu araçları geri çağırdı: