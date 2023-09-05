Nijer-ECOWAS görüşmeleri sürüyor: Birkaç gün içinde anlaşabiliriz

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:26

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:26

Nijer'de geçiş hükümetinin başbakanı Lamine Zeine, başkent Niamey'de basın toplantısı düzenledi.

Nijer'de konuşlu Fransız askerlerinin ülkede "yasa dışı konumda" bulunduğuna dikkati çeken Zeine, Nijer'deki askeri yönetimin, Fransız askerlerinin ülkedeki varlığına izin veren anlaşmaları çoktan feshettiğini anımsattı.

Başbakan Zeine, Fransız askerlerinin hızlı bir şekilde geri çekilmelerini sağlamak için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Bizi ilgilendiren, mümkünse, çok şey paylaştığımız bir ülkeyle (Fransa) işbirliğini sürdürmektir" ifadesini kullandı.

"İstenmeyen kişi" ilan edildiği halde ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin durumuna ilişkin de konuşan Zeine, Itte'nin bir diplomata uygun şekilde davranmadığını dile getirdi.

Zeine, Büyükelçi Itte'nin bir an evvel ülkeden ayrılması gerektiğini yineledi.

ECOWAS'ın Nijer'e düzenleyeceği olası askeri müdahaleye ilişkin Zeine, "ECOWAS ile görüşmeleri durdurmadık, süreç devam ediyor. Birkaç gün içinde anlaşmaya varacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Zeine buna karşın her an bir saldırı olacakmış gibi de hazırlıklı olduklarını sözlerine ekledi.