Nijer hava sahası, Fransız uçaklarına kapatıldı

Nijer’deki cunta yönetimi, Fransız uçaklarının Nijer hava sahasını kullanmasını yasakladı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 08:39
Nijer hava sahası, Fransız uçaklarına kapatıldı
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Nijer, Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladı.

Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı’nın (ASECNA) web sitesinde yer alan açıklamada, Nijer hava sahasının Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirilerek, önceden izin alınmadıkça hava sahasının "tüm askeri, operasyonel ve diğer özel uçuşlar" için kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi. Nijer, yaklaşık bir aydır kapalı olan hava sahasını 4 Eylül’de ticari uçuşlara yeniden açmıştı.


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