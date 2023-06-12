Nijerya'da silahlı saldırı: 25 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 01:38
Nijerya'da silahlı saldırı: 25 kişi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı 5 köye saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırıları doğrulayarak polis ve ordunun işbirliğinde bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.


silah Nijerya

İlgili Haberler

Nijerya’da kiliseye silahlı baskın: 25 kişi kaçırıldı

Nijerya’da kiliseye silahlı baskın: 25 kişi kaçırıldı
Nijerya'da ABD konvoyuna yönelik saldırıda can kaybı 7'ye yükseldi

Nijerya'da ABD konvoyuna yönelik saldırıda can kaybı 7'ye yükseldi
Nijerya'nın Yobe eyaletinde menenjit salgınında 10 kişi öldü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde menenjit salgınında 10 kişi öldü

En Çok Okunan Haberler