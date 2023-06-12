Nijerya'da silahlı saldırı: 25 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Niger eyaletine bağlı 5 köye saldırılar düzenledi.
Saldırılarda 25 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kaçırıldı.
Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırıları doğrulayarak polis ve ordunun işbirliğinde bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
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