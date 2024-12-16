Nijerya'da 200 terörist mahkum edildi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 07:55

Güncelleme: 16.12.2024 - 07:55

Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi (ONSA) bünyesindeki Ulusal Terörle Mücadele Merkezinden (NCTC) yapılan açıklamada, Boko Haram üyelerinin yargılandığı 6. aşama duruşmaların tamamlandığı belirtildi.

9-13 Aralık'ta yapılan duruşmalar sonucunda Boko Haram üyesi 200 kişinin mahkum edildiği aktarılan açıklamada, "Mahkum edilen kişiler, işledikleri suçların ağırlığına göre, idam cezası, müebbet hapis cezası ve 20 ila 70 yıl arasında değişen çeşitli oranlarda hapis cezaları aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hükümetin Boko Haram, Biafra Yerli Halkları (IPOB) ve silahlı çete üyeleri da dahil olmak üzere terörizme karşı yürüttüğü kararlı mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaştığı kaydedildi.

Ülkede temmuz ayında yapılan 5. aşama duruşmalarda Boko Haram üyesi 125 kişi mahkum edilmişti.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını duyurmuştu. Yakalanan teröristler federal mahkemede gruplar halinde yargılanıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle her yıl yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.