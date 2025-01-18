Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı! En az 70 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde, akaryakıt yüklü tankerin patlaması sonucu en az 70 kişi öldü.

Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı! En az 70 ölü
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AA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 22:39

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiğini bildirdi.

Tsukwam, yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı esnada patlama gerçekleştiğini kaydetti.

EN AZ 70 ÖLÜ

Patlamada en az 70 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını söyleyen Tsukwam, itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, Ekim 2024'te akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.


Etiketler: #Nijerya #akaryakıt #patlama

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