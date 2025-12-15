Nijerya'da 104 yaşındaki bir kadın altın tabutla gömüldü

Nijerya’nın Bayelsa eyaletinde düzenlenen cenaze töreninde, 104 yaşında yaşamını yitiren bir kadın, oğlu tarafından masif altından yapıldığı öne sürülen ve yaklaşık 105 bin dolar değerinde olduğu belirtilen bir tabutla defnedildi.

Kendisini “Peygamber Yeremya” olarak tanıtan adam, tabutun özel olarak yaptırıldığını ve tamamen saf altından üretildiğini iddia etti.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli cenaze aracının içinde dönen altın tabut dikkat çekti. Tören sırasında cenazeyi taşıyan erkeklerin tamamının beyaz kıyafetler giymesi, gösterinin bir parçası olarak yorumlandı.

Altın tabutun cenaze aracı içinde sergilenmesi, bölgede zenginlik gösterisi olarak değerlendirildi.

Cenaze töreninin, Bayelsa eyaletinin yoksul yerleşim alanlarından birinde yapılması tepkileri artırdı. Töreni izleyen çok sayıda bölge sakininin, ömür boyu çalışsalar dahi bu tutara ulaşmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı ve ülkede dini liderlerin zenginliği, gösterişli törenler ve yoksullukla tezat konuları yeniden tartışma konusu oldu.