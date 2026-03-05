Nijerya'da Lassa ateşi salgını: Bir haftada 20 ölüm!

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi’nin (NCDC) açıklamasına göre Lassa ateşi salgını yayılmaya devam ediyor.

Ülkede bir haftada 82 vaka tespit edildi, 20 kişi öldü.

Böylece ocaktan bu yana vaka sayısı 535’e, ölü sayısı da 75’e ulaştı. 251 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

İNSANDAN İNSANA GEÇEBİLİYOR

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi ölmüştü.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019’da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya’da ilk olarak 1969’da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Genellikle ateş, halsizlik, baş ağrısı, kusma ve kas ağrıları görüldüğünden sadece belirtilere bakarak teşhiste güçlük çekiliyor.

Enfekte olan kişilerde ölüm riski yaklaşık yüzde bir civarında. Ölüm genellikle belirtilerin başlamasından sonraki iki hafta içinde meydana geliyor. Hastalıktan kurtulanların yaklaşık dörtte birinde işitme kaybı görülüyor. İşitme kaybı vakaların yaklaşık yarısında üç ay içinde düzeliyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.