Nijerya eski hazine sorumlusu 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklandı

22 Temmuz 2022 Cuma, 18:00

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) yapılan açıklamaya göre, İdris, güveni kötüye kullanma ve kara para aklama gibi oluşan 14 suçlamayla mahkemeye çıkarıldı.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeye çıkarılan İdris, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıç Adeyemi Ajayi, 27 Temmuz'da yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar İdris'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Nijerya hazine sorumlusu olduğu dönemde İdris, 9 petrol şirketinden 15,1 milyar nairayı (36,4 milyon dolar) rüşvet almak ve ülkeye ait 109,5 milyar nairayı (yaklaşık 264 milyon dolar) zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

EFCC'nin yaptığı yolsuzluk suçlamasıyla İdris 18 Mayıs'ta görevden alınmıştı.