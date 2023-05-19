Nijerya'da ABD konvoyuna yönelik saldırıda can kaybı 7'ye yükseldi
Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde ABD diplomatik konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 7’ye yükseldiği belirterek, 2 kişinin kayıp olduğunu açıklandı.
Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde 16 Mayıs’ta ABD konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Anambra Eyaleti Emniyet Müdürü Echeng Echeng düzenlediği basın toplantısında, söz konusu saldırıda can kaybının 7’ye yükseldiği belirterek, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Kurbanlar arasında ABD vatandaşı olmadığını kaydeden Echeng, saldırının muhtemelen terör örgütü Biafra Yerli Halkı (IPOB) tarafından düzenlendiğini ifade etti.
Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini aktaran Echeng, saldırganların bölgeye gelen güvenlik güçleri ile de çatıştıklarını ve ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdiklerini açıkladı.
Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon kapsamında dün Ogbaru’da yer alan Ugwuaneocha topluluğundaki bir kampa baskın düzenlediği ifade eden Echeng, kampın terk edilmiş olduğunu ve 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
ABD saldırıyı kınamıştı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, saldırının en güçlü şekilde kınandığı ve sorumluları adalete teslim etmek için Nijerya kolluk kuvvetleri ile yakın bir şekilde çalışılacağı kaydedilmişti. Konvoyda ABD'nin Nijerya Misyonundan 5 çalışan ve Nijerya polisinden dört kişi olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun Anambra'da ABD tarafından finanse edilen bir sel müdahale projesini ziyaret etmek üzere yolda olduğu aktarılmıştı.
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