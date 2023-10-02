Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü
Nijerya'nın güneyindeki Delta eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Delta eyaletinin Warri-Benin kara yolunda benzin taşıyan tankerde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.
Patlamada 20 kişi yaşamını öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve bazı evler hasar gördü.
Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!