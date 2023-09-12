Nijeryalı futbolcu Emmanuel Dennis, iki Türk kulüpten birini seçecek!

İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Nijeryalı futbolcu Emmanuel Dennis'in, transferde Adana Demirspor ile Başakşehir arasında seçim yapacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:06
Nijeryalı futbolcu Emmanuel Dennis, iki Türk kulüpten birini seçecek!
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Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türkiye'ye transfer olmaya ikna olan Dennis, Adana Demirspor ile Başakşehir arasında bir tercih yapacak.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

Haberde iki takımın da kiralama teklifi yaptığı Dennis'in maaşının tamamını karşılamayı kabul ettiği yazılırken, oyuncuyla ilgilenen CSKA Moskova'nın ise Dennis için seçenekler arasında yer almadığı belirtildi.

25 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.


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