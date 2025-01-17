Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde parlama: 4 kişi yaralı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 21:28

Güncelleme: 17.01.2025 - 21:28

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına ait dolum terminalinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Parlamada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tesiste bulunan yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, AFAD ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Parlamanın çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.